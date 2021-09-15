المياه : بدء تنفيذ برنامج تدريب السباكات في الزرقاء

الوكيل الإخباري - بدأت وزارة المياه والري، تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل سيدات المجتمع المحلي وموظفات إدارات المياه على أعمال السباكة والصيانة المنزلية في محافظة الزرقاء.

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و يستمر البرنامج، الذي تنفذه ادارة شؤون الاعلام والاتصال بالوزارة، في إدارة مياه الزرقاء/ مياهنا لعدة أيام بهدف زيادة القدرة التخزينية للمياه في المنازل وتقليل الفاقد المائي فيها.



وقالت الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إن مشروع المياه العادمة وإعادة الاستخدام مستمر لتقليل الفاقد المائي ومنع التسريبات في الخزانات والعوامات وبالتالي توفير كميات مياه اضافية وخفض فاتورة المياه.



وأكدت أنها تولي موضوع تدريب المرأة أهمية خاصة لما لها من دور فاعل في المجتمع، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تعزيز مهاراتها لمواجهة تحديات يواجهها الأردن، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لمواكبة التطورات في مجال قطاع المياه.



وبينت أن المشروع سيساهم في تأهيل العاملات في مجال السباكة والتمديدات الصحية لتقليل الفاقد المائي ومنع تسريبات المياه داخل المنزل وبالتالي توفير كميات مياه اضافية وخفض قيمة فاتورة المواطن.



من جهتها، قالت شركة مياهنا إن مشاركة المرأة في مجال تعلم مهنة السباكة تعد تجربة فريدة في الأردن من حيث تعزيز المهارات لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

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