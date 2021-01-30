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السبت، 30-01-2021 06:24 م

المياه تتفقد عملية إصلاح انهيار أرضي محاذ لخط ناقل في جرش

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الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات، اليوم السبت، أحد الخطوط  الرئيسة الناقلة والخارجة من محطة مياه مشتل فيصل في جرش بعد تعرض المنطقة المحاذية له للانهيار البسيط بسبب الأمطار.
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وبحسب بيان للوزارة، اليوم، أشرف عليمات بحضور محافظ جرش وأمين عام وزارة الأشغال ومدير شرطة جرش ومدير الأشغال في الموقع،  على عملية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لنقل الخط إلى الجانب الآخر من شارع عمان - جرش بمسافة 300 متر طولي، مشيرة إلى ايقاف الضخ من محطة مشتل فيصل عن مناطق محافظة جرش احترازيا لحين الانتهاء من نقل الخط.

وقدم عليمات التعليمات اللازمة للمقاول الذي يعمل مع سلطة المياه بالعمل على مدار الساعة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه بما يضمن سلامة الخط الناقل وضمان انتظام أدوار المياه للمواطنين خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة.

وأوعز لشركة مياه اليرموك وإدارة مياه جرش بتوفير مصادر مياه إضافية من الزعتري لسد النقص الحاصل في مياه التزويد لمحافظة جرش، مثمنا تكاتف وتعاون الأجهزة الرسمية برئاسة محافظ جرش لمعالجة الانهيار.

 




 

 


 

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