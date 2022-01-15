المياه تجدد تحذيرها للمواطنين

الوكيل الإخباري - جددت وزارة المياه والري - سلطة المياه - وسلطة وادي الأردن تحذيرها لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة إلى ضرورة الحيطة والحذر وعدم الإقتراب من مجاري السيول والأودية والمسطحات المائية خلال المنخفض الجوي الذي يعبر المملكة.

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ودعت الوزارة إلى حماية عدادات المياه خاصة مع توقعات انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية.



وبينت أن جميع كوادر وطواقم الوزارة/ سلطة المياه وسلطة وادي الأردن تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أنه تم الايعاز لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة سواء في مركز العمليات الرئيسية و شركات وادارات المياه المعنية ومديرية السدود وكذلك مديريات الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة للوقوف على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.



وأضافت أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة /سلطة المياه لإدارة وتنسيق إجراءات للتعامل مع الظروف الجوية أولا بأول داعية إلى ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المواقع المائية والأودية والتعاون مع كافة كوادر المياه خلال الظروف الجوية، ومناشدة الجميع عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها داخل المنزل والمنشأة والمزرعة.



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