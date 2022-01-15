السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

المياه تجدد تحذيرها للمواطنين

استمرار ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

مفاجأة صادمة.. علماء يكشفون سر انتشار أوميكرون أكثر من دلتا وبيتا

إحباط عملية تلاعب ببطاقة بيان إرسالية مواد غذائية

إتلاف 7 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في القويسمة

إنستغرام يحصل على ميزات جديدة

هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات العالية اليوم

هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا ؟

مجلس الأمن يدين مصادرة الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

"الغذاء والدواء" تدرس إجازة عقار جديد لعلاج كورونا

السبت، 15-01-2022 08:58 ص

المياه تجدد تحذيرها للمواطنين

IMG_3813


الوكيل الإخباري - جددت وزارة المياه والري - سلطة المياه - وسلطة وادي الأردن تحذيرها لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة إلى ضرورة الحيطة والحذر وعدم الإقتراب من مجاري السيول والأودية والمسطحات المائية خلال المنخفض الجوي الذي يعبر المملكة.

اضافة اعلان


ودعت الوزارة إلى حماية عدادات المياه خاصة مع توقعات انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية.


وبينت أن جميع كوادر وطواقم الوزارة/ سلطة المياه وسلطة وادي الأردن تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أنه تم الايعاز  لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة سواء في مركز العمليات الرئيسية و شركات وادارات المياه المعنية ومديرية السدود وكذلك مديريات الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة للوقوف على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأضافت أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة /سلطة المياه لإدارة وتنسيق إجراءات للتعامل مع الظروف الجوية أولا بأول داعية إلى ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المواقع المائية والأودية والتعاون مع كافة كوادر المياه خلال الظروف الجوية، ومناشدة الجميع عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها داخل المنزل والمنشأة والمزرعة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212991439185236460

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

0L5A1599 - Copy

استمرار ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

ط

إحباط عملية تلاعب ببطاقة بيان إرسالية مواد غذائية

الغذاء والدواء

إتلاف 7 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في القويسمة

1202214183211596433364

هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا ؟

1202212112631989282966

"الغذاء والدواء" تدرس إجازة عقار جديد لعلاج كورونا

أخبار متعلقة
1202213125259220982946

الطوارئ القصوى في امانة عمان

IMG_3823

أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والانزلاقات - تفاصيل

f2f9f2b0-cf45-43fb-b4f6-1fb041636b69

206 حوادث تعاملت معها طوارئ الإدارة المحلية خلال المنخفض

1220219185010874109721

المياه والري توزع وثائق عطاء الناقل الوطني على الائتلافات الخمسة

image (1)

قطر تُعيد الأردن لقائمة الدول الخضراء

12202114113737165867964

شواغر وظيفية في جامعة اليرموك