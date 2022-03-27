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الأحد، 27-03-2022 03:02 م

المياه تحتفل بيوم الأم ويوم المرأة

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه والري، اليوم الأحد، حفلا تكريميا بمناسبة يوم الأم ويوم المرأة، للموظفات والعاملات في الوزارة ضمن مبادرة (أسعد نفسك بنفسك).

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وأكد أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع بصفتها لبنة أساسية وركنا من أركان المجتمع، مشيرا إلى أن المرأة الأم والعاملة وفي كل مكان تقدم التضحيات وتبذل الجهود لرفعة المجتمع والوطن والنهوض به رغم التحديات.


وشدد على دعم الوزارة المستمر للمرأة في قطاع المياه وتحفيزها على التقدم في المجالات العملية كافة، وتقديم الأفكار الإبداعية والابتكارية وأحقيتها في الوصول إلى المراكز القيادية والريادية وخاصة المرأة العاملة المبدعة.


وأشار المحاميد إلى أن الوزارة لن تتوانى في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرأة وهي ماضية في رسم ووضع الخطط التحفيزية والتدريبية لها لتكون دائما مثالا يحتذى فيه بالإبداع والتقدم وتشجيعها دوما على ذلك.


وثمن دور المرأة العاملة في القطاع ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، وأن القطاع يزخر بالكفاءات النسائية المميزة اللواتي رسمن مسارا جديدا للمرأة العاملة.


من جانبها، ثمنت مدير وحدة دراسات المرأة في الوزارة نيفين الكفوف، الدور الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع والمرأة العاملة في قطاع المياه، مشيرة إلى أن الوحدة ستبقى دوما على تواصل مع المرأة العاملة في قطاع المياه لتقديم المزيد من الابداع للوصول للمراكز القيادية والاشرافية استجابة لتنفيذ سياسة إدماج النوع الاجتماعي في قطاع المياه.

 




 

 


 

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