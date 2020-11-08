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الأحد، 08-11-2020 11:36 ص

المياه تدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة والتخزين

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الصورة تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا، عن وقف ضخ مياه الديسي، من يوم الاحد الموافق 15-11-2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 19-11-2020؛ لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي.

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ويأتي إجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي بهدف تنفيذ أعمال صيانة سنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى عموم المشتركين.


وأضافت وزارة المياه والري في بيان صحفي أن الوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على مناطق محددة في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء .


ودعت المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.


 




 

 


 

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