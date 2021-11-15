المياه تدعو لاعتماد مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

الوكيل الاخباري- مندوبا عن وزير المياه والري المهندس محمد النجار افتتح أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة ورشة عمل خفض الفاقد التي عقدت في عمان ونظمتها وحدة مراقبة اداء الشركات (UPMU) بالتعاون مع الوكالة الالمانية GIZ وحضور مديرة مكتب الوكالة في عمان فراوكا نيومات ومشاركة الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا ومدير عام شركة مياه العقبة وممثلي مياه اليرموك وادارات المياه في المحافظات ومشروع (NRW) داعيا الى تنفيذ برامج عملية وعلمية فيما يتعلق بالفاقد المائي وتكثيف الجهود والإجراءات لتخفيض الفاقد المائي وضرورة تبني مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه خاصة وان الأردن يعتبر من افقر دول العالم مائيا.



واضاف الى اهمية اعتماد الخطط والبرامج والاجراءات لتخفيض الفاقد المائي وتوحيد مفاهيم احتسابه في مرافق المياه وفق الأسس العلمية ، مؤكدا اهمية توحيد الجهود للخروج بتوصيات ونتائج مفيدة من اجل تخفيض فاقد المياه والتي ستؤدي الى تعزيز كميات المياه الموزعة للمواطنين وانعكاسها على تحسن الاداء ووصول كميات كافية للمواطنين .



وتضمنت الورشة تقديم عدة اوراق عمل ونقاشات بين المشاركين ومنظمي الحوار تم خلالها تبادل المعرفة والخبرات في مجالات تخفيض فاقد المياه (NRW).

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