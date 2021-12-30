المياه تدعو للتحوط والاستعداد خلال المنخفض

الوكيل الاخباري- أهابت وزارة المياه والري - سلطة المياه - سلطة وادي الاردن بجميع المواطنين ضرورة التحوط والاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة مؤكدة أن جميع كوادرها وطواقمها تعمل لضمان تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق المملكة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لقدوم المنخفض سواء في مركز العمليات الرئيسية و شركات وادارات المياه المعنية ومديرية السدود وكذلك مديريات الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة وأنها تتلقى الملاحظات والشكاوى على الرقم الموحد 117116.

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وبينت أنها تقوم باتخاذ كافة الاجراءات وتفعيل غرفة العمليات الرئيسة في مركز عملياتها لإدارة وتنسيق إجراءات للتعامل مع الظروف الجوية أولا بأول داعية المواطنين والمزارعين على حد سواء بضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة وكذلك التعاون مع كافة كوادرها المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، مناشدة الجميع عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها داخل المنزل والمنشأة والمزرعة.



وحذرت المزارعين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم وكذلك منع اقتراب المواطنين ومربي المواشي من المرافق المائية والسيول وخاصة السدود.



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