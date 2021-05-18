المياه تضبط اعتداءات على خطوط في محافظات الشمال

الوكيل الاخباري -

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ضبطت كوادر وزارة المياه والري - سلطة المياه وشركة مياه اليرموك، اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق في محافظات الشمال.وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وبناء على معلومات توفرت لديها حول وجود اعتداءات على خطوط المياه لتزويد مزرعة ابقار ومعمل طوب بطريقة مخالفة.وأضافت انها نسقت مع مدير عام شركة مياه اليرموك ومركز الوزارة - سلطة المياه والجهات الامنية في مديرية الامن العام - مديرية شرطة محافظة اربد وقوات الدرك، وتحركت حملة امنية لضبطها وازالتها واعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال التحقيق في الاعتداء وضبط المخالفين واحالتهم للجهات المعنية.