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السبت، 03-07-2021 11:28 ص

'المياه' تضبط صهاريج تعتدي على خط مياه بنحو 100 متر مكعب بالساعة

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان حملتها التفتيشية المستمرة لضبط الاعتداءات التي تنفذها كوادرها في مركز الوزارة/ سلطة المياه وبالتعاون مع ادارة مياه محافظة الكرك من خلال التفتيش الفني الانضباطي التابع لمديرية الرقابة الداخلية ، ضبطت عدد من الاعتداءات على خط ناقل مياه السلطاني تتمثل بسحب المياه من الخط وتعبئة صهاريج لتعبئتها وبيعها بطريقة مخالفة مما يؤدي الى نقص في حصص وكميات المياه وارباك انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق متعددة من محافظة الكرك ويؤثر على حصص التزويد.

وبالتفاصيل بينت الوزارة انه استكمالا للحملة المتواصلة في جميع المناطق، ضبطت كوادرها عدد من الاعتداءات على خط ناقل السلطاني قطر (800) ملم الممتد من محطة مياه السلطاني الى محطة مياه الغوير بطول (17) كم والتي تزود جميع مناطق مياه الكرك بحصص المياه حيث تم ضبط عدد من الصهاريج المخالفة والتي لاتحمل ارقام او لوحات تقوم بتركيب مضخاتها بعد كسر الهوايات الموجودة على مسار الخط وتعبئة الصهاريج بالمياه بكميات تزيد على (100) متر مكعب / الساعة حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة واعادة تصويب الوضع والعمل جار لتحديد هوية المعتدين بالتعاون مع الجهات المختصة.

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وناشدت الوزارة جميع المواطنين والمعنيين الابلاغ عن اية اعتداءات لما لها من اثار كبيرة على ارباك التزويد المائي مؤكدة ان فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها المكثفة والتفتيشية في معظم المناطق وتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين الذين يقومون بالاستفادة من خدمة المياه دون حق في الوقت الذي كان البعض يعاني من عدم اكتفاءه بخدمة المياه رغم التزامه وتسديده للالتزامات المترتبة عليه .
وثمنت الوزارة  الاسناد الكبير من الجميع  في توفير كافة الامكانات لتمكين كوادر الوزارة/ سلطة  من القيام بواجبها وكذلك مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون بالابلاغ عن محاولات البعض بالاعتداء على الشبكات ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق سيادة وترسيخ القانون وتحقيق العدالة حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث.

 

 

 




 

 


 

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