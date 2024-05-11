المياه تعد الموازنة المائية للمحافظات خلال الصيف الحالي

الوكيل الإخباري - تعد وزارة المياه والري، بسلطتيها المياه ووادي الأردن، حاليا، الموازنة المائية للمحافظات على مدار الموسم الصيفي الحالي، والتي تحتسب عادة منذ شهر أيار (مايو) إلى كانون الأول (ديسمبر) من كل عام.



وعلى مشارف انتهاء الموسم الشتوي وبدء الموسم الصيفي، عادة ما تحتسب الوزارة- سلطتا المياه ووادي الأردن، موازنة المياه الصيفية خلال مناقشة كميات المياه المتوافرة، وتقدير العجز المائي المتوقع، بغرض إمكانية تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه، بخاصة في موسم الصيف، بحسب ما أوردته يومية الغد.



الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، قال إن كميات المياه المخزنة في السدود وكميات المياه المتاحة التي يجري تأمينها من المصادر كافة المعتمدة لدى الوزارة وسلطة المياه، تتحكم بصياغة موازنة المياه في المملكة.

اضافة اعلان



وأشار الحيصة إلى أن "المخزون المائي الحالي في السدود مطمئن للاحتياجات الزراعية"، موضحا أن حجم المخزون فيها حتى مطلع الأسبوع الماضي، بلغ نحو 135 مليون م3، معادلا ما نسبته 47.12 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغ 288.128 مليون م3.