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السبت، 18-09-2021 03:28 م

المياه تعقد ورشة عن التخطيط السنوي للتوعية المائية

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 الوكيل الاخباري - عقدت وزارة المياه والري، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم السبت، ورشة تدريبية عن التخطيط السنوي للتوعية المائية.

وجاءت الورشة"، التي شارك بها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة الافتاء العام والكشافة والمرشدات وأساتذة جامعات، ضمن جهود نشر ثقافة الوعي المائي في مشروع "تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي" وبرنامج "النظافة والصرف الصحي".

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