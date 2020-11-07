المياه تعلق استقبال المراجعين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري – سلطة المياه وسلطة وادي الاردن وقف استقبال كافة المراجعين في مركز الوزارة الكائنة في منطقة الشميساني يومي الاحد والاثنين الموافق 8-9/11/2020 بعد تسجيل بضعة اصابات بين موظفيها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) .

اضافة اعلان



وبينت الوزارة في بيان صادر عنها ان قرار وقف استقبال المراجعين يأتي وفقا للاجراءات الاحترازية المعمول بها وفق البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة الى حين الانتهاء من اجراءات التعقيم حفاظا على سلامة المراجعين والموظفين حيث سيتم حصر اعداد المخالطين وتعقيم المباني والمكاتب التابعة للوزارة .



