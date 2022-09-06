المياه تعيد الضخ لمناطق وفق البرنامج المعلن - اسماء

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة المياه والري - سلطة المياه بانه تم اعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من عملية الصيانة واصلاح خط مياه رئيسي في وقت قياسي يزود مناطق دير علا واستكمال جميع الاعمال اللازمة من قبل كوادر سلطة المياه وادارة مياه دير علا .



واشارت الوزارة/سلطة المياه الى ان برنامج الضخ لمناطق ام حماد ، تل المنطح، داميا، ظهره الرمل عاد مساء اليوم الثلاثاء الى طبيعته بعد عمليه الاصلاح وفق البرنامج المعلن.

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