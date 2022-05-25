الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 11:40 ص

المياه تقيم معرضا وطنيا للمياه احتفاء بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري - احتفالا بعيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة الاردنية الهاشمية وفي غمرة احتفالات أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بهذه المناسبة  العزيزة، رعى أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة بحضور عدد من كبار موظفي سلطة المياه ومنتسبي قطاع المياه فعاليات اليوم المفتوح  الذي أقامته مديرية شؤون الإعلام والاتصال بهذه المناسبة الوطنية في مبنى وزارة المياه والري – سلطة المياه اليوم الأربعاء.

وقال البطاينة إن هذه المناسبة الوطنية تأتي هذا اليوم تجديدا للعهد والوفاء، وتجديد البيعة في مسيرة البذل والعطاء التي انتهجها الهاشميون وسطروا فيها أعظم الإنجازات لحماية مسيرة الوطن والارتقاء به، حيث يأتي احتفال وزارة المياه والري/ سلطة المياه بهذه المناسبة ونحن في قطاع المياه نواجه مزيدا من التحديات داعيا أن يكون عيد الاستقلال نقطة شحذ للهمم للارتقاء بواجباتنا تجاه مواطنينا وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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وأعرب عن تقديره لكافة الجهود الدؤوبة لخدمة الوطن ورفد مسيرة البناء بالاستمرار في القيام بأعمالهم لخدمة المواطنين خاصة فيما يتعلق بتعزيز التزويد المائي ومتابعة كافة الملاحظات وتلبية الخدمة للمواطنين بما يحقق الخدمة الفضلى والتصدي لكل محاولات العبث والاعتداء وبذل الجهود اداريا وفنيا وتوعويا للنهوض بقطاع المياه خاصة في ظل الوضع المائي الحرج الذي نعيشه مؤكدا أن كافة الكوادر تتابع على مدار الساعة كافة الملاحظات أولا بأول وتسعى بكل امكانياتها لايجاد الحلول اللازمة لها. 

وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح إقامة معرض وطني تم فيه استعراض انجازات قطاع المياه والجهود المبذولة وأبرز المشاريع التي نفذت في عهد الاستقلال وكذلك توزيع الهدايا والبروشرات التوعوية المتعلقة بقضايا المياه  وتستعرض انجازات قطاع المياه خلال مسيرة الاستقلال بحلول العيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على عدد من المراجعين والموظفين الذين عبروا عن تقديرهم وشكرهم لكافة الجهود التي يبذلها كافة موظفي قطاع المياه.

 




 

 


 

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