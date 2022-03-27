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الأحد، 27-03-2022 01:10 م

المياه تنظم حملة توعوية في كارفور الأردن

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه والري، ضمن مشاركة الأردن العالم الاحتفال بيوم المياه العربي والعالمي، بالتعاون مع كارفور، معرضا للصور والمجسمات التي تجسد الاحتفالات العالمية، وخاصة المياه الجوفية وسبل المحافظة عليها وزيادة الوعي المائي.

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وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم تنظيم وعقد عدد من النشاطات والفعاليات في اطار الخطط والاهداف الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص لزيادة وعي المواطنين بأهمية اتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي وتقليل الفاقد والاهتمام بنشر الوعي المائي وأهمية الحفاظ على المياه وحماية مصادرها من التلوث والاعتداءات خاصة لدى طلبة المدارس والأطفال وجميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على القيام بمبادرات مثل مشاريع الحصاد المائي لتحقيق الامن المائي الوطني.


من جهته، عبر المدير الإقليمي لكارفور الأردن "ماجد الفطيم للتجزئة" نجيب حداد، عن سعادته بالتعاون مع وزارة المياه والري من خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه.


وقال "يتناغم هذا التعاون مع عملنا على إرساء المعايير لتحقيق الاستدامة وتطبيق السياسات المسؤولة والمساهمة في تنمية المجتمع المحيط".


ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يستمر على مدار يومين، إلى التوعية بأهمية المياه وترشيد استهلاكها، ويأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والمساهمة في توعية المجتمع المحلي في العديد من القضايا المهمة والملحة في وقتنا الراهن.


واشتمل المعرض الذي أقيمت فعالياته لمدة يومين على مجسمات وصور مرئية وبروشورات توجه الرسائل التوعوية للمواطنين لتحفيزهم على التوعية بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك المائي بأساليب ووسائل تعليمية مميزة.

 




 

 


 

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