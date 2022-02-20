المياه: تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن أنها تعمل وباستمرار على تنظيف جميع المرافق المائية التابعة لها.

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وقالت الوزارة إنها تعمل على تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار والمخلفات الناتجة عن إلقاء النفايات (الزوف) نتيجة الاستخدامات المتعددة ضمن الحوض الصباب للسد الذي يتجاوز مساحته ثلاث آلاف كيلو متر مربع والتي تجري ضمن روافد السد وكذلك مجرى سيل الزرقاء والسيول والأودية ضمن هذا الحوض التي تصب في بحيرة السد.



وأضافت أن عملية التنظيف تحتاج إلى فترة طويلة نظرا للكميات الكبيرة من الزوف التي تدخل للسد والإمكانيات المحدودة واستمرار ملاحظة تدفق مخلفات ضمن الحوض.

وتابعت الوزارة أن كوادرها استغرقت في عملية تنظيف بحيرة السد حوالي 40 يوم عمل متواصل أثناء الموسم المطري الحالي، موضحة أن كوادرها في مديرية المشاغل والمعدات في سلطة وادي الأردن عملت على تصميم وتجهيز وتركيب غارفة عوالق لبوكت الحفارة من نوع كوماتسو بهدف التسريع في إزالة العوالق المتجمعة في بحيرة سد الملك طلال حيث تم تركيبها على آلية تابعة للسلطة مما ساهم في زيادة إنتاجية العمل وكفاءة في الإنجاز واختصار الوقت والجهد.



ونوهت إلى أن عمليات تنظيف بحيرة السد ستستمر طوال الموسم المطري وكلما اقتضت الحاجة لذلك وآخرها ما بدأت به السلطة منذ سبعة أيام من أعمال التنظيف وما زال العمل مستمرا.



وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمتنزهين والمزارعين والقاطنين بالقرب من مجرى السيول والأودية وخاصة سيل الزرقاء عدم رمي النفايات والمخلفات ضمن مجاري السيول والأودية المغذية لبحيرة السد حفاظا على الصحة والبيئة العامة ومراعاة لأحكام قانون البيئة.



وأشارت سلطة وادي الأردن إلى أن مجموع كميات مياه الأمطار التي دخلت الى سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري الحالي حوالي 25 مليون متر مكعب، موضحة أن مياه السد تستخدم لري حوالي 150 ألف دونم من الوحدات الزراعية في الأغوار.