الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

الصحة السعودية تسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

142 ألف طالب يعودون إلى 491 مدرسة حكومية في المفرق

1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

المياه: تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار

التربية تنشر أرقام غرفة العمليات لأي استفسار متعلق بالعودة للمدارس

الأردن الخامس في الشرق الاوسط و 87 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية

هيئة الاتصالات تحذر أولياء الأمور من تطبيقات على الهواتف

إنطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر في القاهرة

اتحاد العمال: العامل المؤمّن صحيّا لا يسري عليه تأمين الضمان الجديد

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الأحد، 20-02-2022 11:38 ص

المياه: تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار

resize-3


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن أنها تعمل وباستمرار على تنظيف جميع المرافق المائية التابعة لها.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة إنها تعمل على تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار والمخلفات الناتجة عن إلقاء النفايات (الزوف) نتيجة الاستخدامات المتعددة ضمن الحوض الصباب للسد الذي يتجاوز مساحته ثلاث آلاف كيلو متر مربع والتي تجري ضمن روافد السد وكذلك مجرى سيل الزرقاء والسيول والأودية ضمن هذا الحوض التي تصب في بحيرة السد.

وأضافت أن عملية التنظيف تحتاج إلى فترة طويلة نظرا للكميات الكبيرة من الزوف التي تدخل للسد والإمكانيات المحدودة واستمرار ملاحظة تدفق مخلفات ضمن الحوض.

 

وتابعت الوزارة أن كوادرها استغرقت في عملية تنظيف بحيرة السد حوالي 40 يوم عمل متواصل أثناء الموسم المطري الحالي، موضحة أن كوادرها في مديرية المشاغل والمعدات في سلطة وادي الأردن عملت على تصميم وتجهيز وتركيب غارفة عوالق لبوكت الحفارة من نوع كوماتسو بهدف التسريع في إزالة العوالق المتجمعة في بحيرة سد الملك طلال حيث تم تركيبها على آلية تابعة للسلطة مما ساهم في زيادة إنتاجية العمل وكفاءة في الإنجاز واختصار الوقت والجهد.

ونوهت إلى أن عمليات تنظيف بحيرة السد ستستمر طوال الموسم المطري وكلما اقتضت الحاجة لذلك وآخرها ما بدأت به السلطة منذ سبعة أيام من أعمال التنظيف وما زال العمل مستمرا. 

وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمتنزهين والمزارعين والقاطنين بالقرب من مجرى السيول والأودية وخاصة سيل الزرقاء عدم رمي النفايات والمخلفات ضمن مجاري السيول والأودية المغذية لبحيرة السد حفاظا على الصحة والبيئة العامة ومراعاة لأحكام قانون البيئة.

وأشارت سلطة وادي الأردن إلى أن مجموع كميات مياه الأمطار التي دخلت الى سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري الحالي حوالي 25 مليون متر مكعب، موضحة أن مياه السد تستخدم لري حوالي 150 ألف دونم من الوحدات الزراعية في الأغوار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة١

142 ألف طالب يعودون إلى 491 مدرسة حكومية في المفرق

0L5A1761

المنخفض الجوي يرفع معدل الهطول المطري إلى 65.2%

التربية ٣

التربية تنشر أرقام غرفة العمليات لأي استفسار متعلق بالعودة للمدارس

هاتف

هيئة الاتصالات تحذر أولياء الأمور من تطبيقات على الهواتف

2021_2_18_14_29_58_878

إنطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر في القاهرة

تأمين

اتحاد العمال: العامل المؤمّن صحيّا لا يسري عليه تأمين الضمان الجديد

أخبار متعلقة
bngh

المياه والري تعلن عن توفر شواغر لديها - تفاصيل

22022512248365624965

عمان تسجل أعلى معدل هطول مطري بواقع 18,7 ملم - أرقام

fea73fd4-a0d4-4b43-aad4-77c279945845

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي الى 53.1 %

61f4333b0fba4

وادي الأردن: مشروع استثماري كبير مرتقب في سد الكرامة

34663

سلطة وادي الأردن تعيد جدولة الموازنة المائية للسدود

main_image5e5ec559de3fe

2.4 مليون متر مكعب دخلت السدود نتيجة المنخفض الأخير