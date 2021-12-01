المياه تنفذ حملة توعية وطنية لطلبة المدارس

الوكيل الاخباري - نفذت وزارة المياه والري اليوم الأربعاء، الحملة الوطنية للتوعية المائية والتي تستهدف طلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



وتهدف الحملة الى نشر ثقافة الوعي المائي بين طلبة المدارس، من خلال اشراك الطلبة والمعلمين في برامج التوعية ووسائل الترشيد التفاعلية.



وقالت مسؤولة شؤون الطلبة والانشطة بوزارة التربية والتعليم سوزان ابراهيم، إن هذه الحملة ومن خلال المحاضرات تعرف الطلبة بالواقع المائي، وتزيد من الإحساس بالمسؤولية الوطنية المائية لدى الطلاب والحفاظ على المياه وعدم هدرها.

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