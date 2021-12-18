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السبت، 18-12-2021 08:06 م

المياه تنفي صحة استهلاك مزرعة 204 مليون متر مكعب سنويا

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الوكيل الاخباري - اوضحت وزارة المياه والري ان مايتم تداوله وتتناقله بعض وسائل الإعلام بين الحين والاخر حول استهلاك مزرعة خاصة في جنوب المملكة من مياه الديسي 204 مليون متر مكعب سنويا هو عار عن الصحة ولا اساس له.

وأكدت ان استهلاك المزرعة الخاصة المشار اليها من مياه هذه الابار هو  2,4 مليون متر مكعب سنويا حسب قراءات الابار لعام 2020 من خلال 6 ابار زراعية مرخصة اصوليا ( قديما قبل عام  2000) ويتم مراقبتها وسحوبات المياه فيها مثلها مثل الابار الزراعية المرخصة في جميع مناطق المملكة ، كما ويتم تسديد اثمان المياه حسب القراءات التي تسجلها العدادات الموضوعة على هذه الابار شهريا وبشكل منتظم.

واستهجنت الوزارة تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة وغير المعقولة خاصة و ان ابار الديسي البالغ عددها 55 بئر وتعمل على مدار الساعة تنتج  100 مليون متر مكعب سنويا .

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