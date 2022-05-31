المياه تواصل برنامجها التوعوي لطلبة المدارس في معان

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه الري، اليوم الثلاثاء، محاضرات توعوية حول المياه، استهدفت عددا من طلبة ومعلمي مدرستي الشوبك الثانوية الشاملة للبنات والشوبك الأساسية للبنين، في محافظة معان.

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وتأتي المحاضرات في إطار الحملة الوطنية للتوعية المائية التي تنظمها الوزارة/سلطة المياه، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



وتناولت المحاضرات الواقع المائي بالأردن، والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وأهم المشاريع المائية في المملكة، وتعريف الطلاب بطرق توفير المياه والحصاد المائي، وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الترشيد، لاسيما في مجال قطع توفير المياه والحصاد المائي.



بدوره، بين مدير مياه الشوبك، المهندس محمود النعيمات، أهم التحديات التي تواجه الشوبك في التزويد المائي والتعاون الكبير بين المديرية والمواطنين وتفهمهم للواقع المائي.



من جانبها، ثمنت مديرة مدرسة الشوبك الثانوية الشاملة للبنات، فاطمة الطورة، دور وزارة المياه في نشر التوعية المائية بين طلبة المدارس، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المياه واتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي والتوعية المدرسية.



وفي نهاية المحاضرات، جرى توزيع الكتب والمواد التوعوية المائية على المشاركين.



يشار إلى أن الوزارة تقوم بحملات توعية عديدة موجهة للقطاعات الشبابية والنسائية التطوعية العلمية كافة، وطلبة المدارس.