المياه تواصل محاضرات التوعية المائية في مدارس المملكة

الوكيل الإخباري - تواصل وزارة المياه والري / سلطة المياه تنفيذ البرنامج التوعوي وسلسلة المحاضرات للتوعية المائية لقطاع التربية في مختلف مدارس المملكة.

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حيث نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال محاضرات توعوية في كل من مدارس المسرى الدولية ومدرسة أبو حامد الأساسية المختلطة حول الواقع المائي في الأردن والتحديات وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.



وقامت روان البطش من إدارة التوعية المائية بسلطة المياه بتعريف الطلاب بطرق توفير المياه والحصاد المائي وتفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.



وتضمنت المحاضرات عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي وتحديات شح المياه، وطرق ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.



وبين المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن سلطة المياه مستمرة بمثل هذه الحملات بين طلاب المدارس وكافة فئات المجتمع لمواجهة تحديات شح المياه في الأردن مؤكداً على ضرورة إشراك الطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي في نشر الوعي المائي والاستخدام الأمثل للمياه.