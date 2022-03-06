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الأحد، 06-03-2022 10:27 ص

المياه توضح حول آبار المياه في رم والديسي

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الوكيل الإخباري - أعادت وزارة المياه والري التوضيح والتأكيد بخصوص فيديو متداول حول كميات المياه المستخدمة في مشاريع زراعية.

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وقالت إنها أوضحت عدة مرات وآخرها الأسبوع الماضي بأن المشاريع الزراعية الموجودة حاليا في منطقة الديسي/ رم جنوب المملكة تقوم باستثمارات زراعية تتبع لشركة واحدة حيث لديها (27) بئر مرخصة منها (21) بئر عاملة ويوجد عليها عدادات مياه ويتم متابعتها وأخذ القراءات دوريا.

 

وأضافت أنه بشأن الشركات الأخرى وعددها (3) شركات هي شركات حكومية ولم تباشر عملها حتى الآن. 


وبينت الوزارة أن كميات المياه المستخرجة من كافة الآبار في المنطقة لا تزيد على (25) مليون م3 سنويا ويتم محاسبتها واستيفاء أثمان المياه أولا بأول، داعية الى توخي الدقة والموضوعية في تناقل معلومات غير دقيقة والتأكد من المعلومات التي يتم تدولها والتحقق منها من مصادرها الرسمية.


 




 

 


 

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