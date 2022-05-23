المياه: حل مشكلة النقص المائي في الأردن بالتحلية

الوكيل الإخباري

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- افتتح أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ندوة النشر والتدريب لارشادات تحلية المياه لتخطيط وإدارة محطات تحلية المياه والتي عقدت بدءا من يوم الأحد الموافق 22/5/2022 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24/5/2022 بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتنمية (GIZ) وشركة مياه الأردن - مياهنا.وأكد المحاميد أن خيار التحلية هو السبيل الأمثل لتحسين الوضع المائي في المملكة وحل مشكلة النقص المائي التي تواجهها المملكة منذ سنوات، مشيرا الى مدى تراجع استغلال الموارد المائية التقليدية بشكل سريع بسبب تغير المناخ والاستغلال المفرط لتلبية الطلب المتزايد على المياه.وتضمنت الندوة عدة مشاركات وعروض تقديمية من قبل فريق الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والتي بينت الوضع الحالي للمشروع وتكلفة وأداء المنشات ورسم خارطة طريق مستقبلية من خلال فهم دراسات محتملة وفهم المبادء التوجيهية للإدارة العلياكما بين المحاميد أن إمدادات المياه البلدية ستعتمد في المستقبل الى حد كبير على المياه المحلاة، ومن المتوقع ان يكون مشروع العقبة - عمان أول مشروع واسع النطاق لتحلية مياه البحر في الأردن، مقترحا ضرورة تحسين الإجراءات خلال السنوات القادمة وتحسين القدرات التخطيطية والادارية.وأوضح أن تحلية المياه قليلة الملوحة يمكن أن تساعد في سد الفجوة وزيادة امدادات المياه بتكاليف منخفضة نسبيا، لافتا إلى وجود العديد من المقترحات ذات الصلة والمقدمة من مشروع GIZ DESAL.