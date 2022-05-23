الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عاصفة ترابية تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمتقاعدين خلال أيار الحالي

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

كيف يبدو جدري القرود .. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

64 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ بداية العام

دولة الكويت تُعلن عن شواغر للمعلمين الأردنيين - رابط التقديم

وزارة الصحة تبحث فرص التعاون مع شركة استرازينيكا

وزير الزراعة: الملك أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني

ضبط سائق قاد مركبته بطريقة متهورة واستعراضية في العقبة

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

الإثنين، 23-05-2022 09:32 ص

المياه: حل مشكلة النقص المائي في الأردن بالتحلية

111-2


الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ندوة النشر والتدريب لارشادات تحلية المياه لتخطيط وإدارة محطات تحلية المياه والتي عقدت بدءا من يوم الأحد الموافق 22/5/2022 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24/5/2022 بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتنمية (GIZ) وشركة مياه الأردن - مياهنا. اضافة اعلان


وأكد المحاميد أن خيار التحلية هو السبيل الأمثل لتحسين الوضع المائي في المملكة وحل مشكلة النقص المائي التي تواجهها المملكة منذ سنوات، مشيرا الى مدى تراجع استغلال الموارد المائية التقليدية بشكل سريع بسبب تغير المناخ والاستغلال المفرط لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

وتضمنت الندوة عدة مشاركات وعروض تقديمية من قبل فريق الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والتي بينت الوضع الحالي للمشروع وتكلفة وأداء المنشات ورسم خارطة طريق مستقبلية من خلال فهم دراسات محتملة وفهم المبادء التوجيهية للإدارة العليا

كما بين المحاميد أن إمدادات المياه البلدية ستعتمد في المستقبل الى حد كبير على المياه المحلاة، ومن المتوقع ان يكون مشروع العقبة - عمان أول مشروع واسع النطاق لتحلية مياه البحر في الأردن، مقترحا ضرورة تحسين الإجراءات خلال السنوات القادمة وتحسين القدرات التخطيطية والادارية. 

وأوضح أن تحلية المياه قليلة الملوحة يمكن أن تساعد في سد الفجوة وزيادة امدادات المياه بتكاليف منخفضة نسبيا، لافتا إلى وجود العديد من المقترحات ذات الصلة والمقدمة من مشروع GIZ DESAL.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eb9bd86df6324deeb27781dc6417d789

مياهنا: سيكون للزرقاء النصيب الأكبر من تحلية مياه العقبة

M63A0057

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمتقاعدين خلال أيار الحالي

غبار

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

0L5A0042

1254 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

petra

64 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ بداية العام

640x480

دولة الكويت تُعلن عن شواغر للمعلمين الأردنيين - رابط التقديم

أخبار متعلقة
bngh

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في المياه والري لغايات التعيين

168303Image1-1180x677_d

وزارة المياه: 500 مليون متر مكعب العجز المائي السنوي في الأردن

280560635_1079677746094051_6041628075877122372_n

صور - غطس في مُنهل مياه.. موظف في وزارة المياه يثير إعجاب الأردنيين

pic_104054

تحسن الواقع المائي يتطلب وقف الضخ الجائر من الآبار الجوفية

Coins

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

عبارات_عن_السفر

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام