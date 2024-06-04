المياه : حملات مداهمة لإزالة مظلات مياه مخالفة في الرمثا وإزالة اعتداء في اربد

الوكيل الاخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه -وحدة الرقابة الداخلية حملات لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه في الرمثا ومنطقة دير السعنة بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه و وزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من مرتبات الامن العام والاحواض المائية والمشاغل حيث تم إزالة مظلات مخالفة لتعبئة صهاريج مياه عدد 2 وضبط اعتداء على خط رئيسي يزود احد المزارع .

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وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة خلال الحملة التفتيشية لكوادر الرقابة الداخلية مع إدارة مياه اربد تم ضبط اعتداء على خط رئيسي من خلال سحب خط يزود مزرعة 15 دونم في الطيبة/اربد -دير السعنة حيث تم فصل الخط واعداد الضبوطات باسم صاحب المزرعة.



وفي صباح يوم الاثنين 3/6/2024 تم تنفيذ حملة امنية مع مرتبات الامن العام وبمشاركة كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه حيث تم إزالة مظلات تقوم بتعبئة صهاريج مياه مخالفة في منطقة الرمثا احداها على طريق حوارة مثلث الكولا والثانية قرب المنطقة الصناعية ومصادرة المضخات عدد (4) وماتور وإزالة الاعتداء وبرك التي تزود المظلات وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.