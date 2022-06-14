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المياه: ضبط اعتداءات تزود مزارع وبرك وصهاريج في مأدبا

الثلاثاء، 14-06-2022 02:16 م

المياه: ضبط اعتداءات تزود مزارع وبرك وصهاريج في مأدبا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية إنها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية المشاغل بالتعاون مع شركة مياهنا، لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية للشرب لاستخدامها لري مزارع و تعبئة صهاريج مخالفة وبيعها في منطقة منجا، في مأدبا.

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وبينت الوزارة أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وباسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط مياه لتزويد مزارع وتعبئة برك زراعية وبيع صهاريج مخالفة حيث تم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.


واشادت الوزارة /سلطة المياه بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لانجاح جهودها ، مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة.





 




 

 


 

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