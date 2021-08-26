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الخميس، 26-08-2021 01:16 م

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عمان

وزارة المياه


الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا بالتنسيق المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية و بالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة في منطقة جنوب العاصمة عمان أسفرت عن ضبط عدد من الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب المياه لتزويد مزارع بيع صهاريج.

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و بالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة/ سلطة المياه انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح الخميس  26 آب 2021 مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الاردن بالتنسيق وحدة الرقابة الداخلية وتم ضبط الاعتداءات و فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.


وأكدت الوزارة / سلطة المياه انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون وأثنى المصدر على تعاون المواطنين .

 


 


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