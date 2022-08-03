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الأربعاء، 03-08-2022 05:15 م

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في مادبا وعين الباشا

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الوكيل الاخباري - ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة نفذتها، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، عددا من الاعتداءات على الخطوط الرئيسة المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق مادبا وعين الباشا تستخدم لري مزارع وتعبئة وبيع الصهاريج بطريقة مخالفة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها أزالت الاعتداءات، وجرى إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وثمنت وعي وتعاون المواطنين الدائم وجميع الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في المملكة، لإنجاح هذه الحملة، مؤكدة أن الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة يجب تكاتف جميع الجهود لوقفها.

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