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الإثنين، 06-09-2021 01:14 م

المياه: ضبط اعتداءات جديدة

مياه


الوكيل الإخباري - كشف أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، إن الجهود التي تبذلها طواقم وزارة المياه والري /سلطة المياه وكافة العاملين في قطاع المياه لوقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه مستمرة بحزم وتسير بخطى ثابتة.

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وأكد أن الاعتداءات تعد من أهم المعيقات الرئيسية لتأمين إيصال المياه للمواطنين، مشددا على أنه لن يكون هناك أية تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه.


وأضاف أن الوزارة /سلطة المياه بالتنسيق مع وحدة الرقابة الداخلية والمنسق الأمني لديها و بالتعاون مع مكتب التنسيق للأمن العام في سلطة المياه ضبطت و بإسناد أمني من قوات الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة عددا من الاعتداءات الكبيرة آخرها (4) اعتداءات كبيرة في الكرك على خط ناقل القطرانة – آبار اللجون بكميات تزيد على 150 متر مكعب /ساعة إضافة الى إزالة اعتداءات عن خطوط رئيسية في لواء القصر وقصبة الكرك تسحب المياه بطرق غير مشروعة، وكذلك إزالة اعتداءات كبيرة في جرش عن مصدر رئيسي لتزويد المحافظة بالمياه من نبعة عين الديك لتزويد مزارع سياحية و تعبئة صهاريج مخالفة بطاقة اكثر من 200متر مكعب /الساعة.


وفي البلقاء تم إزالة اعتداءات كبيرة في مناطق جلعد، رميمين، اليزيدية، ام جوزة؛ إذ تم سحب من خطوط ناقلة رئيسية لتزويد مزارع بكميات كبيرة تزيد على 150 م3/ساعة، وفي محافظة معان تم تنظيم حملة أمنية لإزالة عدد من الاعتداءات على الخط الناقل لتزويد مغاسل سيارات على الطريق.


وأكد أن الوزارة /سلطة المياه قامت بإصلاح الأعطال الناتجة عن هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وتحويلها للجهات ذات العلاقة.


وشدد المهندس البطاينة على أن حملة ضبط الاعتداءات مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وسيتم تشديدها في جميع إدارات المياه حيث تقوم إدارات كل من مياهنا واليرموك في الشمال ومياه العقبة وإدارات مياه المحافظات من خلال تسيير فرق لضبط هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين خاصة في المنازل والاستخدامات المنزلية غير المشروعة حيث تم تغريم عدد كبير من معتدي الوصلات المنزلية.

 

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