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المياه: ضبط اعتداءات على خط يزود العاصمة بمياه الشرب

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الثلاثاء، 28-06-2022 12:53 م

المياه: ضبط اعتداءات على خط يزود العاصمة بمياه الشرب

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – انها وضمن جهودها المستمرة في حملة احكام السيطرة، نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع شركة مياه الاردن – مياهنا ووحدة الرقابة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني أسفرت عن ضبط اعتداءات على خط ناقل الزارة – ماعين قطر 1000 ملم المزود لمياه الشرب للعاصمة عمان، واستخدامها لري مزارع وتعبئة صهاريج  اضافة اعلان


وبينت انه تم تصويب الوضع واعادة الاوضاع كما كانت واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها ومع كوادرها بالإبلاغ عن جميع الاعتداءات عبر مركز الشكاوي الموحد 117116.

 




 

 


 

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