المياه: ضبط اعتداءات على ناقل مياه الموجب في الكرك - صور

الوكيل الإخباري -

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كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط اعتداءات على هوايات خط ناقل الموجب شيحان تمثلت بسحب خطوط مخالفة لتعبئة صهاريج من الخط الناقل وبيعها للمواطنين من حصص المياه المخصصة للمناطق.وقالت وزارة المياه والري، إن مديرية الرقابة الداخلية نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام والكوادر الفنية وشركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك - مديرية الفاقد، أسفرت عن ضبط الاعتداءات.وبينت الوزارة أنه تم ضبط الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لتحويل المعتدين للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.