الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

تمديد مدة بقاء السيارات الكويتية في الأردن

تنويه من الأمن العام حول تغيير موعد ومكان تلقي المعايطة للتهاني

الزراعة تتوقع زيادة إنتاج ثمار الزيتون العام الحالي 20%

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط للامطار في هذا الموعد

الأحد، 11-09-2022 02:54 م

المياه: ضبط اعتداءات على ناقل مياه الموجب في الكرك - صور

306341965_1156240671771091_8476991390518880428_n


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط اعتداءات على هوايات خط ناقل الموجب شيحان تمثلت بسحب خطوط مخالفة لتعبئة صهاريج من الخط الناقل وبيعها للمواطنين من حصص المياه المخصصة للمناطق.اضافة اعلان


وقالت وزارة المياه والري، إن مديرية الرقابة الداخلية نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام والكوادر الفنية وشركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك - مديرية الفاقد، أسفرت عن ضبط الاعتداءات.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لتحويل المعتدين للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920224131718662476532

جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

620222319130647460871

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

1

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

920229165923365287531

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

8202216131720716969213

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

www

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

أخبار متعلقة
نم

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في السلط - صور

8202222163310779829979

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة ( أسماء)

630383b66fbd3

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة اعتبارا من الخميس - تفاصيل

297231919_1137381736990318_6491206519068046936_n

ضبط اعتداءات على المياه في مأدبا - صور

WhatsApp Image 2022-08-13 at 11.13.08 AM

وفد من غرفة صناعة وتجارة الخليل يزور دائرة الجمارك

اعغغغ

مسؤول سابق: انعدام المساواة في المياه المنزلية بالمملكة