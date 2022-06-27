المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على الخطوط في الكرك وجرش

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية أنها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة والكوادر الفنية حملة لازالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في محافظتي جرش والكرك تستخدم لتعبئة صهاريج كبيرة ومزارع.

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وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع المنسق الأمني لدى الوزارة بضبط عملية حفر بئر مخالف في جرش – منطقة عين الديك حيث قامت الكوادر بردم البئر وعمل الضبط اللازم .



وفي محافظة الكرك ضبطت الحملة عدة اعتداءات في مناطق مختلفة على خطوط ناقلة رئيسية لتعبئة صهاريج كبيرة وتزويد مزارع ، حيث تم ضبط 5 اعتداءات على خط ناقل قطر 800 ملم من محطة السلطاني باتجاه محطة الغوير احدة المصادر الرئيسية لمحافظة الكرك لتعبئة صهاريج ، وضبط اعتداءات على الخط الناقل في الفج لتعبئة صهاريج ، وكذلك ضبط 5 اعتداءات على بئر السلطاني لتزويد مزارع وتركيب مخرج للمياه قطر كبير لتعبئة الصهاريج الكبيرة خلال دقائق معدودة ، وتم ازالة هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .



وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها والتكاتف في مثل هذه الظروف المائية لتتمكن من الوفاء بواجباتها متمنية على الجميع الإبلاغ عن أي اعتداءات عبر مركز الشكاوي الموحد 117116 وعبر كافة الوسائل المتاحة .



