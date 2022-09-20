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الثلاثاء، 20-09-2022 01:00 م

المياه: ضبط اعتداءات كبيرة في الزرقاء والرصيفة و جنوب عمّان

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الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا ومياه الزرقاء ممثلة بوحدة الرقابة والجودة وإدارة خدمات الزبائن وإدارة العمليات بالزرقاء بالتنسيق المنسق الأمني لدى الوزارة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة موسعة في مناطق الزرقاء والرصيفة وجنوب العاصمة عمان أسفرت عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب المياه لتزويد مزارع  ومزارع لتربية المواشي والأبقار.

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وبالتفاصيل أنه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات كبيرة في هذه المناطق فقد تم تنسيق حملة الاسبوع الحالي مكونة من كوادر سلطة المياه – الرقابة الداخلية  وشركة مياه الاردن مياه الزرقاء والرصيفة بالتنسيق وحدة الرقابة الداخلية وتم ضبط عشرات الاعتداءات من خلال تمديد وصلات مخالفة في الرصيفة و فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة، وكذلك ضبط 3 مزارع لتربية المواشي في الزرقاء – الضليل وفي جنوب عمان تم ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة ورئيسية في منطقة حمام الشموط.


وأكدت الوزارة / سلطة المياه ان حملاتها متواصلة في جميع المناطق وأنها ستواصل واجبها تجاه وفق احكام القانون داعية الجميع إلى الإبلاغ عن هذه الاعتداءات عبر مركز الشكاوي الموحد 117116 مثنية على تعاون المواطنين .


 




 

 


 

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