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الثلاثاء، 20-10-2020 10:32 ص

المياه: ضبط اعتداء جديد على ناقل مياه الديسي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه انها تمكنت بواسطة تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد وبالتنسيق مع مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير ( كادبي) وادارة الازمات والسيطرة من ضبط اعتداء على منظومة مياه الديسي بواسطة العبث باحد الهوايات الموجودة على الخط حتى تتسرب المياه ويتم تعبئة الصهاريج منها في منطقة الجفر حيث تم التنسيق العاجل مع مديرية الامن العام من خلال مركز العمليات والسيطرة وقوات البادية الملكية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وتم ضبط الشخص في الموقع بالجرم المشهود والتحقيق مازال جاريا لكشف كافة ملابسات القضية .

وافاد مصدر مسؤول ان تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد اكدت عملية اعتداء بالبث الحي في منطقة صحراوية في الجفر تبعد نحو (15) كم عن احدى مواقع المراقبة حيث تم مشاهدة شخص يخرج من صهريج مياه توقف بالقرب من احدى الهوايات المخصصة لتخفيف الضغوط على امتداد الخط الناقل لمياه الديسي وقام باستخدام ادوات وطريقة مبتكرة بفتح الهواية الخاصة بتخفيف الضغوط وبدأت كميات كبيرة بالتسرب والتجهيز للبدء بتعبئة الصهريج حيث تم مداهمته بالموقع والقاء القبض عليه وتوديعه الى المركز الامني وتحويله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بالمقتضى .

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واوضح المصدر ان عملية المراقبة الجوية منعت من حدوث خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب لو لم يتم ضبط الاعتداء بشكل عاجل، مشيدا بالاستجابة الفاعلة والفورية من الجهات الامنية المختصة لضبط اي اعتداء.


 




 

 


 

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