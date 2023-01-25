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الأربعاء، 25-01-2023 12:31 م

المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياهنا وبالتنسيق مع المنسق الامني نسقت حملة ترافقها قوات أمنية من تشكيلات الامن العام  وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ضبطت خلالها حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية منطقة المغطس.

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وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المتابعة و المعلومات المتوفرة تم ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الاجراءات بالخصوص ليتم احالتها للقضاء.

واشادت الوزارة/ سلطة المياه واجهزتها بالتعاون والاسناد الكبير من وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وتشكيلاتها لانفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين .

 




 

 


 

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