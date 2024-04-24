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الأربعاء، 24-04-2024 08:43 ص

المياه: ضبط وردم 30 بئرا مخالفة في البحر الميت

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري وردمت خلال حملتها الأمنية الموسعة 30 بئرا مخالفة محفورة في أراضٍ تعود للدولة ولمواطنين معتدى عليها بطريقة غير قانونية تقوم بسحب عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة يوميا.

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وقالت الوزارة إن الكميات المسحوبة بطريقة غير قانونية يتم معالجتها في محطات تحلية بمنطقة سويمة - الشونة الجنوبية وبيعها بشكل مخالف لعدد من المنشآت السياحية والشاليهات في منطقة البحر الميت.

 

وأضافت أنه تم ردم الآبار المخالفة ومصادرة مضخات ومحولات كهرباء وكيبلات لسحب الكهرباء من خطوط ضغط عالي لتزويد الآبار ومحطات التحلية بـ3 فاز بطريقة مخالفة لتزويد منظومة سحب المياه ومعالجتها وبرك وضخ المياه للمنشآت من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها إلى عدد من البرك الكبيرة التي تتسع لعشرات الآلاف من الأمتار المكعبة وإعادة ضخها بعد معالجتها وتحليتها إلى عدد من المنشآت السياحية والشاليهات بواسطة خطوط قطر 4 انش لعدة كيلو مترات في منطقة البحر الميت بمياه مخالفة.


واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية وكوادر شركة توزيع الكهرباء بفصل الكهرباء وردم الآبار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة التي تزود المنشآت والشاليهات والعمل جار في الموقع حتى الآن للكشف عن الاعتداءات الأخرى حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص. 


وأكدت سلطة المياه أن حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والأمن العام وكافة مرتباتها وضباطه والمجلس القضائي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة - شركة توزيع الكهرباء والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.

 




 

 


 

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