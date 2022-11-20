المياه لن تزود المواطنين بصهاريج مياه خلال فترة وقف الضخ من الديسي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري، عن وقف مبرمج لأغراض الصيانة السنوية الدورية لمنظومة مشروع مياه الديسي يليه التوقف الثاني المبرمج لمحطة مياه زي؛ مما سيؤدي لوقف ضخ المياه، الأحد المقبل لمدة 6 أيام، عن عمّان، والزرقاء، والبلقاء، طيلة فترة الصيانة.

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وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة إنّه لن يكون هناك أي تزويد للمواطنين بصهاريج المياه خلال فترة وقف الضخ إلا في المناطق التي تشهد اختلالات سواء تلوث أو غير ذلك.



وتابع، "الأسبوع الماضي شهد توقف لضخ المياه لتركيب المضخات في المرحلة الأولى لمحطة مياه زي، وارتأينا ألا يكون التوقف طويلا بحيث تم تجزئته على عدة أوقات وقمنا باستكمال المرحلة الأولى، والآن سيتم إجراء صيانة دورية وقائية لمنظومة مياه الديسي خلال 4 أيام من الأسبوع المقبل ويومين لتركيب المضخات في محطة مياه زي بحيث تعود المياه إلى طبيعتها في الأسبوع الذي يليه".



وأوضح سلامة أن دور المياه الأسبوع الحالي سيكون منتظما لجميع المناطق، وسيتم تزويد المواطنين بكميات مياه إضافية ليقوموا بتخزينها والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها.



وكانت وزارة المياه والري، قد أعلنت أنّ توقف ضخ المياه سيبدأ الأحد الموافق 27 تشرين الثاني/نوفمبر حتى السبت 3 كانون الأول/ديسمبر 2022.

المملكة