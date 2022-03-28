المياه: مخزون السدود الكلي نحو 91 مليون متر مكعب

الوكيل الإخباري - أوضحت سلطة وادي الأردن أن كميات المياه المخزنة بالسدود الرئيسية في المملكة حتى صباح اليوم الاثنين، 90 مليون و977 ألف متر مكعب لتشكل نسبة التخزين فيها حوالي 32.40% من السعة التخزينية الكلية للسدود البالغ 280 مليون و760 ألف متر مكعب.

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وبلغت نسبة تخزين السدود العام الماضي بمثل هذا اليوم 35.68% من التخزين الكلي، حيث رفد المنخفض الأخير سدود المملكة أربع ملايين و400 ألف متر مكعب.



وقالت إن نسبة تخزين السدود التي تستخدم لأغراض الشرب والري متدنية جداً وهي سد الوحدة والذي تبلغ نسبة التخزين فيه 16.6% من السعه التخزينية الكلية التي تبلغ (110) مليون متر مكعب وسد الموجب بنسبه تخزين 3.3% من المخزون الكلي فيما بلغت نسبة يستخدم للتغذية الجوفية 13.2%.



وأشارت أن تخزين السدود المستخدمة لأغراض الري بلغت على النحو التالي: سد الملك طلال (46.7) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 69.7% من المخزون الكلي وسد وادي العرب (8.7) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 52.0% وسد شرحبيل (1.8) مليون بنسبة تخزين 45.4% وسد كفرنجة (3.5) مليون بنسبة تخزين 44.3% وسد شعيب (1.25) مليون بنسبة تخزين 100% وسد الكفرين (6.7) مليون بنسبة تخزين 78.8% من السعة التخزينية للسد.



أما السدود الجنوبية التي تستخدم للري وللاستخدامات الصناعية والتغذية الجوفية فقد كانت نسبة التخزين فيها قليلة جدا وهي سد التنور حيث بلغت نسبة التخزين فيه اقل من واحد بالمئة وسد الزرقاء ماعين بنسبة تخزين 13.6% وسدي الكرك واللجون أقل 12% من مخزونها الكلي.



يشار الى ان مجموع كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود من بداية الموسم المطري حوالي 47 مليون 790 ألف متر مكعب.