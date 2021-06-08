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الثلاثاء، 08-06-2021 09:50 ص

المياه: ناقل البحرين انتهى بسبب عدم الاتفاق بين أطراف المشروع

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الوكيل الاخباري- قال وزير المياه محمد النجار، الثلاثاء، إن مشروع ناقل البحرين، الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت "أصبح الآن في خبر كان بسبب عدم وجود اتفاق بين أطراف المشروع". 
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وقال النجار، إن "المشروع انتهى وأن جهود الأردن تنصب على تنفيذ مشروع وطني لنقل المياه بدون مشاركة أي طرف".

وأضاف النجار أن "كميات المياه التي كانت منتظرة من مشروع ناقل البحرين لا تكفي احتياجات الأردن بأي شكل من الأشكال".

مجموعة البنك الدولي، كانت قد قالت في إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن للسنوات المالية 2017-2022، إن "مشروع المياه الإقليمي (مشروع البحر الأحمر - البحر الميت) الذي تم وضعه في بداية فترة إطار الشراكة القطرية لم يعد من ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، والسبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق حكومي على معالم المشروع".

 




 

 


 

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