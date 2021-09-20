المياه : نتعامل مع مياه السدود بمسؤولية عالية

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، أنها تتعامل مع مياه السدود بمسؤولية عالية حسب الحاجة وبطرق مقننة ووفق الكميات المتاحة.



وشددت الوزارة، في بيان صحافي اليوم الاثنين أن التزويد المائي لجميع مناطق المملكة لغايات الشرب يسير بشكل جيد وفق الخطط والبرامج المعتمدة في ظل الشح المائي خاصة هذا العام .

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وأوضحت أن الموسم المطري الماضي سجل (50 بالمئة) من الهطول المطري للعام 2020 ما انعكس على انخفاض التخزين الكلي في السدود بأقل من (80) مليون متر مكعب من طاقتها الكلية البالغة 336 مليون متر مكعب مبينة أن أخر هطول مطري سجل في مناطق جنوب المملكة لمدة يومين كان اخرها في 14 شباط الماضي.