المياه: نحفر آبارا عميقة في حسبان

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بالتعاون مع جهات دولية مانحة وخبراء، على الإسراع باستكشاف أحواض مائية واستجرار المياه العميقة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إنها شرعت بحفر آبار عميقة في منطقة حسبان، فأنجزت أول بئرين بطاقة نحو 300 متر مكعب في الساعة، رغم تحديات أدت إلى تراجع إنتاجية عدد كبير من الآبار والمصادر في مختلف مناطق المملكة.



وأضافت أنها تبذل جميع الجهود الممكنة لتلبية الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والزراعية والخدمية في جميع مناطق المملكة، في ظل تعاظم التحديات المناخية خلال الموسمين الماضيين، وتراجع الهطولات المطرية، وأثر ذلك على واقع المياه المتاحة.

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