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الأحد، 21-11-2021 11:20 ص

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صور

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري ان كميات المياه خلال اول منخفض جوي هل على المملكة رفد السدود بنحو (1) مليون م3 من الامطار وجريان الاودية حتى صباح اليوم الاحد في السدود الرئيسية موضحة ان حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم بلغت (2.2%) من المعدل السنوي العام وان الجريان في الاودية والسيول يحتاج الى مابين 24 -48 ساعة للوصول الى السدود  . 

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ودعت الوزارة المواطنين الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الامن المائي الوطني وكذلك عدم القاء المخلفات والنفايات في مجاري الاودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية وضمان عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي .


واشارت الى ان أعلى كميات امطار سقطت على المملكة سجلتها محافظة عجلون / ارحابا (23.4ملم ) خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعدل عام للمحافظة (14.4ملم) فيما سجلت عمان 2.6 ملم والبلقاء 7 ملم ومأدبا 0.3 ملم والزرقاء 0.8 ملم وجرش 6.9 ملم والمفرق 0.2 ملم واربد 6.5 ملم والكرك 0.1 ملم والطفيلة 0.4 ملم ومعان 0.3 ملم والعقبة 0 ملم واضافت ان اعلى نسبة دخول لكميات من مياه الامطار سجلها سد الموجب خلال الساعات الماضية  بلغت (65) آلاف م3 وسد الملك طلال (60) الف م3 وسد العرب (19) الف م3 وسد الوحدة (110) الف م3 .

 



 

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