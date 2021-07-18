الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

المياه والري تضبط (1531) اعتداء على قناة الملك عبد الله - صور

توضيح من الخارجية الفلسطينية بشأن السفر إلى الأردن

اختيار نوع المطعوم دون موعد مسبق بعد عيد الأضحى

إغلاق 3 مطاعم ومقاه في عمان

الضمان تمدّد الإعفاءات من الفوائد والغرامات بنسبة 50%

اعتماد آلية عقد امتحانات منتصف الفصل والنهائية في الجامعات والكليات الجامعية

دودين: دوريات سرية من المتسوق الخفي خلال العيد لضبط مخالفي أوامر الدفاع

وزير الصناعة: تحفيز صادرات الصناعة تعزّز تنافسيتها في الأسواق الخارجية

الخدمة المدنية يطلق التخصصات الراكدة والمشبعة بعد عيد الأضحى

الفراية يؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة تطبيق أوامر الدفاع

الأحد، 18-07-2021 03:52 م

المياه والري تضبط (1531) اعتداء على قناة الملك عبد الله - صور

1


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن انها  نفذت حملة تفتيشية على طول مسار قناة الملك عبد الله في مناطق مرور القناة في مناطق الأغوار خلال الشهر المنصرم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وتم ضبط (1531) اعتداء ومخالفة من خلال عمليات سحب المياه بطريقة مخالفة من القناة لري وحدات زراعية وقطع اراضٍ خارج مناطق المشروع الزراعي واستخدام مضخات لسحب المياه بطرق مخالفة واعتداءات على مآخذ الري  مما ادى الى توفير كميات مياه كبيرة تصل الى نحو (1,750 ) مليون وسبعمائة وخمسون الف متر مكعب مزروعات بطريقة مخالفة ضمن جهودها في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه .

اضافة اعلان


وفي التفاصيل ، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري"،  بينت الوزارة/ سلطة وادي الاردن  انها نفذت حملة مشتركة مع الاجهزة المعنية في مناطق الاغوار لازالة الاعتداءات على مياه قناة الملك عبد الله والتي تعتبر واحدا من المصادر الرئيسية لغايات الشرب والري في المملكة بمشاركة (32) موظف امن وحماية ضمن عدة فرق حيث تم ضبط (1531) اعتداء  وضبط (67) مضخة كبيرة ومصادرتها وازالة (11) ماخذ و(30) بربيش تسحب كميات كبيرة من خلال تمديد خطوط اسفل الشوارع المحاذية للقناة بأقطار مختلفة وتمديدها لمئات المترات لري مزروعات مختلفة تضخ عشرات الالاف الامتار المكعبة من المياه بطريقة مخالفة .


وتم إزالة كافة هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين مشددة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون المياه.


وأكدت وزارة المياه والري ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون  مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي وغيرها .

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202116184549402665526

إغلاق 3 مطاعم ومقاه في عمان

720218195919874478084

الضمان تمدّد الإعفاءات من الفوائد والغرامات بنسبة 50%

101555Image1-775x445_d

اعتماد آلية عقد امتحانات منتصف الفصل والنهائية في الجامعات والكليات الجامعية

7202118134854467536846

دودين: دوريات سرية من المتسوق الخفي خلال العيد لضبط مخالفي أوامر الدفاع

62021517474685139107

وزير الصناعة: تحفيز صادرات الصناعة تعزّز تنافسيتها في الأسواق الخارجية

6202129223747662074906

الخدمة المدنية يطلق التخصصات الراكدة والمشبعة بعد عيد الأضحى

أخبار متعلقة
5

الامن العام يوزع الهدايا على المواطنين بمناسبة العيد - صور

42021281638967359783

إدارة الأزمات تدعو الأردنيين لترشيد استهلاك المياه

رب

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

720214193838110512661

وزير المياه ينفي رفع اسعار المياه

184658

السير: الكثافة المرورية سببها عودة عمل القطاع العام بنسبة 100%

608086c0092bd

وزير المياه يطرح حلولاً لأزمة المياه في الأردن