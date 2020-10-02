المياه والري تعلق دوامها بعد إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بين العاملين في مركز العمليات والسيطرة .

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وأعلن سلامة ايقاف العمل في مبنى الوزارة يوم غدا السبت والاحد القادم للموظفين والمراجعين ، مشيرا أنه يتم تطبيق البروتوكول الخاص بهدف التعقيم وفحص المخالطين. واشار ان ايقاف العمل في مبنى وزارة المياه والري الرئيسي في منطقة الشميساني يشمل الموظفين والمراجعين بعد ثبوت تسجيل اصابة جديدة بكورونا في الوزارة لموظف يعمل بالشفت الليلي لمركز العمليات والسيطرة .



وأضاف أنه تقرر ايقاف استقبال المراجعين حتى الانتهاء من اجراءات التعقيم وفحص المخالطين مشيرا الى أنه يتم تطبيق البروتكول المعمول ، واتخاذ الاجراءات الاحترازية.

ودعا سلامة ، الموظفين والمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مؤكدا ان كافة ادارات وشركات المياه تعمل بشكل طبيعي في كل مناطق المملكة.

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