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الأحد، 06-02-2022 10:23 ص

المياه والري تعلن عن توفر شواغر لديها - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المياه والري، عن توفر شواغر لوظيفة قياس مائي بالفئة الثالثة.

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وقالت الوزارة في الإعلان المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الغرض من الوظيفة قياس تصريف الينابيع.


وأوضحت أن مهام الوظيفة تركيب جهاز كمية المياه الجارية وتسجيل المعلومات عنه. 

وأشارت إلى أن الوظيفة ستكون في كل من عمان، وعجلون ،وجرش، منوهة إلى أن شروط الوظيفة أن يحمل المتقدم شهادة الثانوية العامة ناجح فما دون، و شهادة اجازة مزاولة المهنة في مجال الاختصاص، واجادة القراءة والكتابة ومعرفة جيدة باللغة الانجليزية الخاصة بالأجهزة. 

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