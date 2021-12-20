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الإثنين، 20-12-2021 08:57 ص

المياه والري تفعّل غرفة عملياتها للتعامل مع الحالة الجوية

وزارة المياه والري


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة المياه والري - سلطة المياه - سلطة وادي الأردن، على أن جميع كوادرها وطواقمها تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وبينت الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة منذ التوقعات الاولى لقدوم المنخفض سواء في مركز العمليات الرئيسية و شركات وادارات المياه المعنية ومديرية السدود وكذلك مديريات الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة للوقوف على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة وأنها تتلقى الملاحظات والشكاوى على الرقم الموحد 117116 على مدار الساعة. 

واوضحت أنها قامت باتخاذ كافة الاجراءات وتفعيل غرفة العمليات الرئيسة في مركز عملياتها لإدارة وتنسيق إجراءات للتعامل مع الظروف الجوية أولا بأول. 

ودعت المواطنين والمزارعين إلى ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة وكذلك التعاون مع كافة كوادرها المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، مناشدة الجميع عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها داخل المنزل والمنشأة والمزرعة .

وأشارت إلى أنه تم نشر فرق الصيانة والطوارئ في مختلف مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وتحذير المزارعين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم وكذلك منع اقتراب المواطنين ومربي المواشي من المرافق المائية وخاصة السدود  .

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