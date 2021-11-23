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الثلاثاء، 23-11-2021 01:16 م

المياه والري تنشر وثيقة اعلان النوايا في دبي

وزارة المياه والري


الوكيل الاخباري- نشرت وزارة المياه والري على موقعها الالكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي صورة عن الوثيقة التي تم التوقيع عليها أمس في دبي ، بين حكومات الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية واسرائيل بحضور مستشار الرئيس الامريكي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الامارات العربية للتغير المناخي الدكتور سلطان بن احمد الجابر . 

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وقالت الوزارة في بيان ان مضمون الوثيقة هو اعلان نوايا بين الدول الثلاث لدراسة جدوى اقامة مشروع لانتاج الطاقة المتجددة في الاردن تنفذه شركة اماراتية ومشروع لتحلية المياه لتزويد الاردن بمئتي مليون متر مكعب من البحر الابيض المتوسط . 


وبموجب البند (الخامس ) فأن الوثيقة هي اعلان نوايا فقط لايترتب عليه او يؤثر على اي التزامات او حقوق قانونية على الاطراف الموقعة بموجب القانون الدولي.


واوضح البيان انه بموجب الوثيقة تنوي الاطراف الثلاث القيام باستكشاف الجدوى لكلا المشروعين خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل . 


ونصت الوثيقة في البند الاول منها على ان كلا المشروعين مشروطان ببعضهما بمعنى انه لن ينفذ اي مشروع دون تنفيذ الأخر .

 

للاطلاع على الوثيقة: (اضغط هنا)


 




 

 


 

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