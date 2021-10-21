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الخميس، 21-10-2021 09:59 ص

المياه: 11 حوضاً مستنزفاً في الأردن

A Disi water pumping station - (Archives)


الوكيل الاخباري– قال وزير المياه والري محمد النجار، إن الأردن لديه 14 حوضا مائيا، منها 11 حوضا مستنزفا.

وأضاف وزير المياه خلال لقاءه كتلة الشعب النيابية، اليوم الخميس، إن مشروع الناقل الوطني سيرافقه عدد من المشاريع كتجديد بعض شبكات الضخ.

وأوضح أن الناقل الوطني سيساهم بتعزيز الزراعة ووقف استنزاف مصادر المياه الجوفية التي سنتوقف عن الضخ منها لمدة 15-20 سنة.

وأكد النجار، أن الناقل الوطني سيؤمن 300 مليون متر مكعب وستكون الحكومة شريكة بهذا المشروع وسيقدم الماء بأسعار مقبولة للمواطن.

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