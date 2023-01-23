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المياه: 489 موقع حصاد مائي بالمملكة

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الإثنين، 23-01-2023 09:29 م

المياه: 489 موقع حصاد مائي بالمملكة

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري، إن عدد مشاريع الحصاد المائي المنفذة أو التي تحت التنفيذ وحتى نهاية العام الماضي، تبلغ 489 موقعا، وبسعة تخزينية اجمالية 127مليون متر مكعب.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه المشاريع تم تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة وبعض المؤسسات العامة والخاصة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الاردن لتعزيز المصادر المائية، وايجاد مصادر جديدة من خلال التوسع في مشاريع الحصاد المائي.

وأوضحت الوزارة، أن المشاريع توزعت على شكل حفائر ترابية بعدد اجمالي 342 حفيرة وبسعة تخزينية بلغت 29 مليونا و700 الف متر مكعب، وسدود (صحراوية او تحويلية او حواجز او جابيون) وبعدد اجمالي 74 موقعا وبسعة تخزينية 97مليون متر مكعب، وبرك خرسانية بعدد اجمالي 73 بركة وبسعة تخزينية 300 الف متر مكعب.

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