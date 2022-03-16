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الأربعاء، 16-03-2022 03:08 م

المياه: 85 مليون و660 ألف متر مكعب في السدود

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات المياه المخزنة بالسدود الرئيسية في المملكة حتى صباح الأربعاء، 85 مليون و660 ألف متر مكعب بحسب وزارة المياه والري.

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وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إن هذه الكميات تشكل نسبة 30.51% من السعة التخزينية الكلية للسدود البالغة 280 مليون و760 ألف متر مكعب فيما بلغت نسبة تخزين السدود العام الماضي في مثل هذا اليوم 36% من التخزين الكلي. 

وأضافت أن هذه الكميات متقاربة مع العام الماضي بالنسبة للسدود المستخدمة لأغراض الري حيث تبلغ كميات المياه المخزنة في سد الملك طلال حوالي (44) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 65.5% من المخزون الكلي وكميات المياه المخزنة في سد وادي العرب (8) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 48% وسد شرحبيل (1.7) مليون بنسبة تخزين 43.4% وسد كفرنجة (3.2) مليون بنسبة تخزين 41.4% وسد شعيب (1.25) مليون بنسبة تخزين 100% وسد الكفرين (6.5) مليون بنسبة تخزين 76.7% من السعة التخزينية للسد.

أما نسبة التخزين للسدود التي تستخدم لأغراض الشرب والري فهي متدنية جداً وهي سد الوحدة الذي بلغت نسبة التخزين فيه 15.2% وسد الموجب  بنسبة تخزين 3.3% من المخزون الكلي، فيما بلغت نسبة التخزين في سد الوالة الذي يستخدم للتغذية الجوفية 13.6%، وفقا للوزارة.

وكانت نسبة التخزين في السدود الجنوبية التي تستخدم للري وللاستخدامات الصناعية والتغذية الجوفية قليلة جدا وهي سد التنور حيث بلغت نسبة التخزين فيه أقل من 1% وسدي الكرك واللجون حوالي 12% من المخزون الكلي.

يشار الى أن مجموع كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود منذ بداية الموسم المطري حوالي (85) مليون و660 ألف متر مكعب.

 

 


 




 

 


 

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