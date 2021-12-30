النائب الجبور تسأل الفراية عن الانتحار في الأردن

الوكيل الإخباري - وجهت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب عبير الجبور عددا من الأسئلة لوزير الداخلية مازن الفراية حول مراكز الإصلاح والتأهيل وعن دور تربية وتأهيل الأحداث وعدد النزلاء فيها وحالات الانتحار المسجلة فيها وفي الأردن.



وسألت الجبور عن عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن وعن سعتها وعدد النزلاء في مراكز التأهيل سواء الموقوفين منهم أو المحكومين، وعن طبيعة برامج الإصلاح والتأهيل التي تقدمها إدارة المراكز، واذا هناك نموذج علمي لقياس عالمي معتمد لتلك البرامج بتوافق مع المعايير الدولية.



كما سألت الجبور عن الآليات التي يتم اعتمادها لتقديم تلك البرامج وعن وجود مؤشرات دقيقة حولها، وعن نظام العقوبات المعتمد لدى إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بحق السجناء.



وفيما يتعلق بحالات الانتحار سألت الجبور، الوزير الفراية عن عدد حالات الانتحار في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعن دور التربية والتأهيل الاحداث، وعن مجموع حالات الانتحار في الأردن بالكامل ما بين 2015-2021.

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وتاليا أسئلة الجبور:





