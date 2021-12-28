الثلاثاء 28-12-2021
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الثلاثاء، 28-12-2021 10:29 م

النائب الحواري: "احنا مش زعران ورح ناخذ حقنا بالصاع الوافي"

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النائب أندريه حواري


الوكيل الاخباري - أكد النائب أندريه حواري أنه لم يكن طرفاً في المشاجرة التي اندلعت الثلاثاء تحت قبة البرلمان، بين مجموعة من النواب، تخللها عراك بالأيدي، وتم خلالها الاعتداء على الحواري.

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وأضاف الحواري خلال لقاءه مجموعة من مناصريه أن ما حصل هو شجار اندلع بين نائبين، وحاول هو ان يتدخل لفض الاشتباك بينهما، إلا أنه تفاجئ بالاعتداء عليه من أحد النواب الذي قام بالاعتداء على زميله قبله.

 

وقال الحواري "احنا مش زعران، واللي صار في المجلس فيه زعرنة، وبأكد أنه حقنا رح ناخذه بالصاع الوافي"، مؤكداً "احنا مش قاصرين ولا ناقصنا عضل، لكن نحنا في دولة مؤسسات وقانون".

 

وقال مصدر نيابي أن النائب أندريه حواري و شادي فريج قدما شكوى لدى رئاسة مجلس النواب ضد كل من النائبين حسن الرياطي و سليمان أبو يحيى.

 

 

 




 

 


 

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